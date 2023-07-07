ارتفاع للحرارة.. حالة الطقس في ليبيا اليوم (الجمعة 05 يوليو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 05 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تشهد إرتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا بينما تبقى في معدلاتها على باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ على المناطق الساحلية، ومـابين (37-39)مْ على الدواخل, وتسجل زيادة يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد ثم تتراجع من مساء الأحد خاصةً على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-39)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على الواحات ثم تتراجع مساء الأحد.