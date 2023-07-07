البركي: بنغازي صارت حاضنة للوحدة الوطنية بعد أن كانت بؤرة للفكر الظلامي

أشاد المرشح الرئاسي ووكيل وزارة التعليم السابق عبد الرحيم البركي، بمدينة بنغازي في ذكرى الاحتفال بطرد الإرهابيين منها وانتصار الجيش الوطني الليبي عليهم في معركة الكرامة.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “بنغازي بعد أن كانت بؤرة للفكر الظلامي، صارت حاضنة للوحدة الوطنية بسكانها، ومؤتمراتها، وملتقياتها”.

وأضاف أن بنغازي “تنافس رجال الأعمال من مختلف المدن الليبية على الاستثمار فيها، ولسان حال الجميع معاً نتحاور ونتصالح، ومعاً نبني وننهض، ومعاً نطوي صفحة الإرهاب والتخلف، وندشن لعهد التنمية الشاملة والمستدامة”.

ليبيا ، بنغازي