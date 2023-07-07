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عبدالعزيز: “سماحته” كان صريحاً في مناقشة تعثر كلية الإفتاء مع “القيب”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، لقاء المفتي المعزول الصادق الغرياني وعمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الدبيبة بـ”الصريح”.

وشارك “عبدالعزيز” صورة من اللقاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليها قائلا:” وزير التعليم العالي في ضيافة سماحة المفتي”.
وأضاف عبدالعزيز:” ناقش الاجتماع موضوع التعثر الذي تعاني منه كلية العلوم الشرعية الإفتاء وما يتعلق بالتعليم الديني”.
وزعم عبدالعزيز:” قد كان لقاء مصارحة ومناصحة كعادة سماحة المفتي مع زواره”.

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القيب سماحة المفتي صريح عبدالعزيز مناقشة تعثر كلية الإفتاء

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صحيفة الساعة 24

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