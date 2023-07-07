شرطة بوعطني تقبض على شخصين بتهمة الخطف والابتزاز 

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ألقى “مركز شرطة بوعطني” القبض على شخصين قاما بخطف مواطن وإقتياده إلى شقة بمنطقة شبنة والإعتداء عليه بالضرب وتصويره عارياً وسرقة أمواله وهاتفه المحمول وإبتزازه لدفع أموال مقابل عدم نشر الفيديو.

ونشرت مديرية أمن بنغازي أنه تم الاستجابة لشكوى مواطن يمتلك محل لبيع الملابس الشبابية بمنطقة المساكن حيثُ أبلغ شكواه ضد شخصين من زبائن المحل قاموا بالإتصال به واخبروه أنهم يريدون شراء بعض الملابس بالجملة وعند خروجه من المحل للقائهم فقاموا بوضعه في مركبة آلية نوع هيونداي سوناتا وتم إقتياده إلى شقة بمنطقة شبنة فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وحجزه وسرقة هاتفه المحمول وتصويره عارياً لغرض إبتزازه ومن ثم تم إطلاق سراحه.

من جهته أفاد الشاكي انه قام بدفع مبالغ مالية للمشكو فيهم أكثر من مرة مقابل عدم نشر الفيديو ولكن في المرة الأخيرة طلبو منه مبلغ وقدره 10.000ألاف دينار.

وأصدر رئيس المركز عقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة الملازم أول عيد الحبوني رفقة الشاكي وتم إعداد كمين محكم لهم وضبطهم متلبسين والإنتقال بهم إلى المركز وبالإستدلال معهم تبين أن الأول

يُدعى م.م.ع. من مواليد 2003 ليبي الجنسية والثاني يُدعى ع.ع.س من مواليد 2003 ليبي الجنسية وإعترفا بما نُسب إليهم وأُحيلوا إلى النيابة العامة .