الحامي: خارطة الطريق تقترح استبدال “الرئاسي والحكومة” ووضع قوانين انتخابية

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي إن خارطة الطريق المقترحة من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة دليل على فشل مخرجات لجنة “6+6” المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية.

وأوضحت الحامي في مداخلة هاتفية عبر “تلفزيون المسار” أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري طرح خارطة طريق للفترة المقبلة، وأعطى فيها الخطوط العريضة، وهي قوانين انتخابية وسلطة توجيهية جديدة باستبدال الرئاسي والحكومة.

وأضافت: “أحيلت خارطة الطريق إلى لجان المجلس للاجتماع ومناقشتها، ومن ثم ستعرض على الجلسة الرسمية للتصويت عليها”.

وأشارت الحامي إلى أن “لجنة الخدمات العامة بمجلس الدولة الاستشاري ستعقد اجتماعا يوم الأحد لمناقشة خارطة الطريق”، لافتة إلى أن “الخارطة تتحدث عن قوانين انتخابية”.

وتابعت: “إذا كانت مخرجات بوزنيقة وقوانينها نقول عنها إنها غير صحيحة، فالخارطة أظن أن ما جاء بها غير واقعي، وهي أفكار المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والجزء الأعظم في المجلس لا يرون نجاح هذه الخارطة”.

واستكملت: لو أن لجنة “6+6” نجحت لما جاءت هذه الخارطة، فعقيلة والمشري لهما رأي بأن تنفيذ الاتفاقات ولهما حق التعديلات على مخرجات “6+6″، ولما لم يتحقق ذلك أرادا تحقيق التعديلات من خلال هذه الخارطة”.