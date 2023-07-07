الرئاسي يشكل لجنة مالية عليا لمراقبة الإنفاق العام

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، قرارًا لتشكيل لجنة مالية، تتكون اللجنة من 17 عضو، إضافة لرئيس المجلس، تعنى بتحديد وترشسد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية.

وتتشكل اللجنة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوية و17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة)، وممثلين عن حكومة الوحدة، ومجلس النواب والمجلس، ومجلس الدولة، وقيادة الجيش، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا للمادة الأولى من قرار تشكيل اللجنة، فأن مهامها مؤقتة وتهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومية وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.

وحدد القرار مهام اللجنة، التي تتمثل في إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل. ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها. ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.