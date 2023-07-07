الطقس في ليبيا.. ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق بغرب البلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، حدوث ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على مناطق شمال غرب ليبيا، بينما تبقى درجات الحرارة في معدلاتها على باقي المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و39 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة غدا.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة، غدا، ثم تتراجع مساء الأحد خاصة على الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة، غدا، على الواحات ثم تتراجع مساء الأحد.