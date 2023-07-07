أبوعميد: القبائل حمت ليبيا من كوارث لا تُتصور

أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية المبروك أبوعميد أن القبائل حمت ليبيا من كوارث كبيرة في ظل الفوضى وانتشار السلاح.

وقال أبوعميد في مداخلة عبر “تلفزيون المسار” إن القبيلة لا تبني دولة لكن لا يمكن أن نتخلص منها لأن هذا واقعنا.

وأوضح أن “القبيلة وعاء يصب فيه الجميع، كل أبناء الأحزاب هم أبناء قبائل ويقعون تحت هذا التأثير مهما كان مستوى ثقافاتهم وتوجهاتهم”.

وأشار أبوعميد إلى أن من يعترض على دور القبيلة هي الأحزاب ذات التوجهات ومنها الأحزاب الدينية، مستدركا: لكن غير ذلك نحن في محيط يجب أن لا ينكر، فليبيا تقسيمتها الجغرافية قبلية.

وتابع: في ظل الفوضى وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية لولا القبائل والقيادات الاجتماعية لكانت الكوارث أكبر بكثير، ولولا وجود العقلاء والمشايخ والعرف لكانت الكوارث في ليبيا أكبر مما تتصور.

وشدد أبوعميد على أن الليبيين لن يستطيعوا حل مشكلة ليبيا دون وقف التدخلات الخارجية.