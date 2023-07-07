الراجحي: على الدبيبة التعاون مع حكومة حمّاد لانشاء مخيم للنازحين السودانيين داخل السودان

ليبيا – قال رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين إنه حسب الأرقام الأولية ورغم أن الصراع لا زال في الخرطوم ولم يتحول لدارفور وهي المجاورة للحدود الليبية فإن الأعداد التي رصدت تشير إلى وصول ما يقارب 600-700 سوداني بعائلاتهم للجنوب.

الراجحي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه للآن لم يصدر رقم رسمي من الحكومتين رغم وجود وزارات مختصة في المهاجرين.

ولفت إلى أنه في حال انتقال الصراع لدارفور سيصل للبلاد الكثير من المهاجرين في ظل سيطرة المعارضة “السودانية الدارفورية” وأبناء عمومتهم على جزء من الأراضي الليبية وبحكم امتلاكهم السلاح والسطوة والأموال ما قد يوفر بيئة لحمايتهم لتكون الأراضي الليبية ملجأ آمن لهم، مبيناً أن هؤلاء المرتزقة السودانيين لديهم أموال ويستطيعون تأمينها وتقديم الخدمات لهم.

وأضاف: “حفتر يفعل الكثير من الكوارث وينفيها وأثبتت التقارير الدولية كمجلس الأمن وغيرها أنه دعم حميدتي وحفتر لا يستطيع انكار ذلك والقوافل والوقود والمواد الغذائية عن طريق الفاقنر تم تثبيتها عن طريق الأقمار الصناعية ولا يستطيع أحد انكارها، قبل بداية الصراع في الخرطوم نجل حفتر كان في زيارة لحميدتي ووعده بالدعم! وكان مرافق له مدير مكتب حفتر التميمي ومستشار حفتر وعضو لجنة الـ 5+5 وبعدها اندلع الصراع بالتالي كانت رحلته لتقديم الأموال لدعم حميدتي لبداية انطلاق عمليته العسكرية والحدود الآن حتى حفتر لا يستطيع أن يؤمنها لأنها كبيرة وصعبة”.

كما استطرد في حديثة: “المهجرين ضحايا ولكن لدينا مشكلة في ليبيا ولا نريد للمشاكل تتفاقم في الجنوب الليبي فالديمغرافية والعدد السكاني قليل والصعوبات كثيرة ويجب على حكومة الدبيبة وضع استراتيجية والتعاون مع حكومة أسامة حمّاد ليكون هناك استعداد لإنشاء مخيم للنازحين السودانيين على الأراضي السودانية بدعم ليبي. الكثير من الليبيين سيقولون من أين الأموال؟ لكن أن تدعم ليبيا معسكرات ومخيمات النازحين داخل السودان ستكون التكلفة أقل لو دخلوا الأراضي الليبية”.

وأكد في الختام على أن مصر فشلت في إجراء أي مبادرة للمصالحة بين أطراف الصراع وهي أبدت دعمها التحرك السعودي لأنها تتسلل عبرها للتواصل مع أطراف الصراع لوضع استراتيجية.