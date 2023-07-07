وزير التعليم الليبي: وصول الكتاب المدرسي للمؤسسات التعليمية بحلول 20 أغسطس

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، وصول شحنات الكتاب المدرسي للمخازن الرئيسية بِتاجوراء.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها، إن الوزِير اطلع خلال جولة أجراها لتفقد المخازن على عدد من نسخ الكتاب التي وصلت للمخازن خلال الأيام الماضية، والتي بلغ عددها 3 مليون نسخة حسب إفادة مركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية الذي أكد أن جمِيع نسخ الكِتاب المدرسي ستصل إلى المخازن بِحلول 24 من الشهر الجاري.

وأكد المقريف على ضرورة وصول الكتاب المدرسي للمؤسسات التعليمية بحلول 20 أغسطس ليتم توزيعه على التلاميذ والطلاب مع اِنطلاق العام الدراسي القادم في الثالث من سبتمبر.

وقال وزير العليم، إن هذا العام شهد وصول الكتاب إلى المخازن في وقت قياسي عن السنوات السابقة، ولم يسجل منذ عدة أعوام، موضحا أن الدورة المستندية الخاصة بتوفير التخصصات المالية لطباعة الكتاب عطلت طباعة الكتاب.