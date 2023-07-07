“عون” يبحث مع نظيره النيجيري مشروع نقل الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية

الوطن/متابعات

اجتمع وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية محمد عون والوفد المرافق له خلال فعاليات الندوة العالمية الثامنة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبِك )، مع وزير الطاقة النيجيري أمب قابريل أدود والوفد المرافق له وعلى رأسهم المدير التنفيذي لمؤسسة البترول ري ميلي كاياري.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العديد من المجالات التي تهم البلدين وتهم القارة الأفريقية في العموم، كما تم التطرق إلى إمكانية الاستفادة من إمكانيات نيجيريا وتحولها نحو تكرير النفط، والاستفادة من إمكانيات الشركات الخدمية في البلدين الشقيقين.

وتم مناقشة إمكانية نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية ،وقد تم الاتفاق المبدئي على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في البلدين الشقيقين لتقييم هذا المشروع الضخم حتى يتم الوصول إلى قرار مبني على قواعد علمية وإقتصادية سليمة، وعلى استراتيجية طويلة المدى.