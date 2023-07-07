اوحيدة: هناك رغبة لدى بعض الدول في توطين مهاجرين أفارقة في الجنوب

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على نزوح أسر سودانية إلى الجنوب،قائلا:” من وصلوا من السودان إلى مدينة الكفرة، هم عائلات ليبية كانت تقيم في السودان منذ زمن ومتجنسين بالجنسية السودانية”.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أضاف:” عسكريا لا مجال لانتقال الصراع السوداني إلى داخل حدود ليبيا، والتخوف من احتمال تشتت قوات حميدتي غير النظامية إلى مليشيات ومجموعات مسلحة متفرقة”.

وتابع اوحيدة حديثه:” إذا حدث ذلك فقد تمتهن بعض هذه المليشيات أعمال الجريمة المنظمة من حرابة وتهريب، فإذا ما ضاقت بها الأراضي السودانية قد تنتهك الحدود الليبية من حين لآخر كما فعلت سابقا مجموعات المعارضة التشادية والسودانية، لكن حتى الآن لا بوادر لحدوث ذلك”.

وبشأن الحديث عن مطالبة السلطات الليبية من أيّ جهة كانت للتجهيز لحالات طوارئ لاستقبال نازحين أفارقة، قال اوحيدة :”نحن نتوجّس من هذه الأجندات التي لا نرى لها أي مبرر، ونشك في أن دوافعها غير ذلك”.

اوحيدة بين أن من هذه الدوافع رغبة بعض الدول في توطين مهاجرين أفارقة في الجنوب الليبي، وتتناغم معهم مافيات الفساد المحلية والدولية، مؤكدا أنه لن يسمح بتمرير هذه الأجندة المشبوهة التي لا نرى لها أي مبرر.