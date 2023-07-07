ليبيا.. حكومة الوحدة تعتمد إضافة عقاقير إلى جداول المركبات المخدرة

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، حليمة عبد الرحمن، وزير الداخلية بالحكومة عماد الطرابلسي، لبحث إجراء تحديث بجدول المواد المخدرة بإضافة مجموعة عقاقير للجداول.

وحضر اللقاء مدير إدارة التدريب بوزارة العدل، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث ومدير المكتب القانوني بوزارة الداخلية، وفق بيان صادر عن وزارة العدل.

واعتمد وزيرا الداخلية والعدل، حليمة عبدالرحمن، مجموعة من العقاقير المضافة إلى جداول المركبات المخدرة، حسب تحديثات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بطريقة علمية كيميائية وفقا للاشتراطات العالمية القابلة للتحديث.

وأكدت وزيرة العدل خلال الاجتماع أن مشكلة تعاطي المخدرات تشغل العالم أجمع لأثرها التدميري على المجتمعات وكونها عاملا رئيسيا في كثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والصحية، مشددة على ضرورة بذل الجهد لمحاربة انتشارها.