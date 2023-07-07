سفير تركيا لدى مصر: القاهرة وأنقرة تتفقان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

أكد السفير التركي في مصر، صالح موتلو شن، أن بلاده تتفق مع مصر على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرا إلى أن تحسن العلاقات بين البلدين سيؤدي لتقوية الحوار حول ليبيا.

وقال السفير التركي، في لقاء تلفزيوني له، إن مصر وتركيا تتحدثان حول كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا للعمل على حلها وضمان استقرار ووحدة ليبيا، موضحا أن البلدين تتفهمان بعضهما بعضا بشكل أفضل، وهناك تقدم في بناء الثقة بينهما.

وأشار إلى أن الحوار السياسي والعلاقات السياسية مبنية على الثقة بين أي بلدين، وخلال الثلاثة أو الأربعة أعوام الماضية، استطاعت الدولتان بناء وإعادة الثقة بينهما.

وشدد السفير التركي، على أن تركيا ومصر دولتان مهمتان في المنطقة، والعلاقات بينهما حيوية لتحسين أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دفع كافة مجالات التنمية، وستتأثر المنطقة بشكل إيجابي بهذه العلاقة.