عضو بلدية الأبيار: مستشفيات البلدية تفتقر إلى الكوادر الطبية في كل التخصصات

الوطن/رصد

قالت عضو بلدية الأبيار حليمة عقيلة إن مستشفيات البلدية تفتقر إلى الكوادر الطبية في كل التخصصات، إلى جانب عدم توفر الأدوية والمعدات.

وبينت أن بلدية الأبيار تعاني من مشكلة الطرق، حيث إن معظم الطرق فيها ترابية وغير معبدة، مشيرةً إلى أن المياه متوفرة في بعض الأحياء فقط.

ولفتت إلى أنه تم تقديم مقترحات لرئاسة الوزراء في طرابلس حول مشاكل البلدية ولازالوا ينتظرون.

وأشارت إلى أن كل الأطباء في مستشفيات الأبيار متعاونون، داعيةً وزارة الصحة لتوفير كوادر طبية للأبيار.