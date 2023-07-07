وقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسي من أجل الإفراج عن هانيبال القذافي

نظّم مواطنون محتجون، مساء أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، لمطالبة السلطات بالتدخل من أجل إطلاق سراح هانيبال القذافي المعتقل منذ 8 سنوات في لبنان.

ونقلت “الحدث نت” عن عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية أشرف عبد الفتاح، و هو أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أن هذه الوقفة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة وستعقبها تحرّكات أخرى داخل ليبيا وخارجها وأمام السفارات اللبنانية ومقر البعثة الأممية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح هانيبال القذافي.

جاء هذا التحرك، عقب تراجع حالة هانيبال الصحّية بعد أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على توقيفا تعسفيا وسياسيا، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام ومتابعة الليبيين، كان عاد إلى الواجهة، منذ أن أعلن قبل 5 أسابيع دخوله في إضراب عن الطعام، تنديدا باستمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات.