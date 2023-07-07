الخارجية المصرية: موقفنا ثابت لا لوجود القوات الأجنبية في ليبيا ونعم لانتخابات قريبة فيها

ليبيا – نشر موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية نص حوار صحفي مع المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بشأن ملفات عدة.

الحوار الصحفي الذي أجرته شبكة “الشرق بلومبرغ” الإخبارية العربية وتابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد من خلاله أبو زيد أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان أصدرا توجيهات للعمل من أجل الاستعادة الكاملة للعلاقات الديبلوماسية.

وأضاف أبو زيد ان هذه التوجيهات جاءت بعد التوصل إلى تفاهم بين القاهرة وأنقرة حول جميع الموضوعات المتعلقة بالمصالح الإقليمية لكلا الطرفين مشيرا إلى أن المحادثات الثنائية اتسمت بالشفافية والوضوح إذ عبرت مصر عن رؤيتها للاستقرار في المنطقة وحلولها المثالية للأوضاع في ليبيا.

ووفقا لـ أبو زيد من المصلحة المشتركة لمصر وتركيا تعزيز استقرار ليبيا بدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليبقى الموقف المصري واضحا وقائما على حتمية عدم التدخل الأجنبي ورفض وجود القوات الأجنبية بكافة أشكالها والدعوة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية قريبا وتشكيل حكومة منتخبة.

ترجمة المرصد – خاص