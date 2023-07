بعد تمردها في موسكو.. مبعوث روسي يطمئن حفتر ببقاء عناصر فاغنر في ليبيا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن زيارة أجراها مبعوث روسي إلى خليفة حفتر في بنغازي بعد أيام من تمرد شركة فاغنر في روسيا، وطمأنه بأن موسكو ستبقي أكثر من ألفي مقاتل وفني وعامل من شركة فاغنر في ليبيا.

ونقلت الغارديان عن “مسؤول ليبي سابق”، قوله إن المبعوث الروسي، دعا خليفة حفتر إلى عدم القلق، وأنه أكد أن آلية عمل فاغنر في ليبيا ستبقى كما كانت.

وقال المبعوث الروسي، إن الأشخاص على الأرض وموارد المال من دبي والموارد المخصصة لليبيا ستبقى كما هي، وفق ما نقلته الصحيفة.

وتابعت الغارديان أن حركة عناصر فاغنر لم تتأثر بالصراع في موسكو، ولم يطرأ عليها أي تغيير، باستثناء نشر نحو 50 مقاتلا على الحدود الليبية السودانية.

من موسكو إلى طرابلس

وقالت الغارديان إن لدى حفتر علاقة وطيدة بالمجموعة المرتزقة “فاغنر”، حيث قاتلت إلى جانبه إبان هجومه على طرابلس خلال العام 2019 في أول ظهور واضح للمجموعة في ليبيا، بينما ترجح تقارير أممية حضور المجموعة الروسية في البلاد قبل ذلك.

فيما فجّر الخلاف الأخير بين القيادة الروسية وقائد مجموعة فاغنر “يفغيني بريغوزين” جملة من التساؤلات والخبايا فيما يتعلق بليبيا؛ حيث أظهرت صور قائد مجموعة فاغنر مرتديا زيا عسكريا واقفا أمام شعارات “القيادة العسكرية التابعة لحفتر”، فيما رجح محللون أن الصورة التقطت في أحد مقرات “قيادة الرجمة”.

وتنشط فاغنر في ليبيا خلال مراحل مختلفة، بدأت بشكل واضح خلال العدوان على طرابلس وتطورت حتى أصبح لها قواعد عسكرية في المنطقتين الشرقية والوسطى إلى جانب شبكات واسعة تتمتع بتحرك من الساحل إلى العمق الإفريقي.

وباستمرار تتهم دول أوروبية، على رأسها إيطاليا، فاغنر باستعمال السواحل الليبية لتعزيز تدفقات الهجرة غير الشرعية باتجاهها، وذلك “ضمن الحرب المختلطة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا” وفق تعبير وزير الدفاع الإيطالي.

