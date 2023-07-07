الجهاني: المشهد السياسي مربك والحل السير نحو الانتخابات وفق قوانين لجنة 6+6

الوطن/رصد

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن الأفضل لليبيا الآن هو الذهاب للانتخابات وفق قوانين لجنة 6+6، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي الحالي مربك، ويجب دعوة الجميع للتهدئة؛ للحفاظ على حالة الاستقرار.

وبين أن هناك فساد ولكن ملف توزيع عائدات النفط يجب أن يكون وفق آلية واضحة تضمن حدوث التنمية في كل المناطق الليبية، لافتًا أنه لا توجد هناك عدالة في تحقيق التنمية في المناطق وهذا قد يزيد من تأزم الأوضاع.

وأشار إلى أن توزيع عائدات النفط بين حكومتين سيرسخ حالة الانقسام ويصبح النظام في ليبيا كونفدراليا، مؤكدًا أنه لا يمكن العودة للحروب مهما كانت الأسباب والمبررات، وحفظ أرواح الليبيين أنبل الأهداف.