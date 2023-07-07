اليوم الجمعة .. الدبيبة يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية

عقد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، اجتماعا مع وزراء التخطيط والتربية والتعليم والحكم والمحلي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التخطيط، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية للعام المالي 2022، والإجراءات الفنية المتعلقة بها.

ووفقا لمنصة حكومتنا، فقد أكد وزير التخطيط أن مشروعات التنمية وزعت على جميع المناطق وفق مشروعات وبرامج أجازها ديوان المحاسبة، مضيفا أن 1.8 مليار دينار خُصصت لبلديات المنطقة الشرقية، و1.3 مليارات دينار لبلديات المنطقة الغربية، و 1.2 مليار دينار لبلديات المنطقة الجنوبية، و 800 مليون للمنطقة الوسطى، إضافة إلى مليار دينار للتنمية المحلية صُرف للبلديات مباشرة.

وأوضح وزير التخطيط أن 7 مليارات خصصت للمشروعات الاستراتيجية، مثل الطريق الدائري الثالث، وطريقي أجدابيا – جالو، وغات – أوباري، و 3 مليارات دينار لمشروعات الكهرباء المختلفة.