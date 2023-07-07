أوكرانيا تقول إن قواتها تتقدم أكثر في باخموت

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قالت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن قواتها تقدمت بأكثر من كيلومتر قرب مدينة باخموت الشرقية في اليوم السابق للقتال ضد القوات الروسية.

وكانت التعليقات الأخيرة من قبل كييف تشير إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته في أوائل يونيو يحرز تقدمًا تدريجيًا على الرغم من اختلاف الروايات الروسية عن القتال في قطاع باخموت عن أوكرانيا، وفقا لرويترز.

وقال سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية للتلفزيون الأوكراني، إن “قوات الدفاع تواصل القيام بالمبادرة هناك، والضغط على العدو، وتنفيذ عمليات هجومية، والتقدم على طول الجانبين الشمالي والجنوبي”.

وأضاف، “على وجه الخصوص، خلال اليوم الماضي ، تقدموا أكثر من كيلومتر واحد”.

وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي، المسؤول عن القوات البرية الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاه باخموت.

وقال إن “قوات الدفاع تحرز تقدما وتتقدم”، مضيفا أنه تمت استعادة بعض الأراضي، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن القوات الأوكرانية حققت “نجاحًا جزئيًا” بالقرب من قرية كليششيفكا، جنوب غرب باخموت.