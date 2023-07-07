الجعيدي: الجهود لا تزال متواصلة لكسر ما تبقى من ثورة فبراير

ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم مجلس البحوث بدار الإفتاء عبدالله الجعيدي،إن الجهود لا تزال متواصلة لكسر ما تبقى من ثورة فبراير وتعطيل مشروع الدستور وإهماله لصالح التمديد لمجلس عقيلة صالح وخالد المشري بفضل جهود الحزب الديمقراطي.

الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” بفضل جهود الحزب الديمقراطي تم التنازل لحفتر ولعقيلة ولازالت الجهود متواصلة لكسر ما تبقى من ثورة فبراير وتعطيل مشروع الدستور وإهماله لصالح التمديد لمجلس عقيلة والمشري،والرضا بالتبعية لمعسكر الرجمة في تعيين الحكومة أو عزلها،وتخفيف الضغوط عن حفتر بملف وهمي للمصالحة،وأصبح الجلوس تحت ركبة حفتر والخضوع له وجها لوجه بدون حواجز .. وكل ذلك بجهود الخيريين من الحزب الديمقراطي”.