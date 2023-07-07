الأرصاد الجوية: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية إرتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا لتتجاوز معدلاتها الفصلية حيث تتراوحهذا اليوم على المناطق الساحلية مابين ( 31- 36 )مْ ، وعلى مناطق الدواخل مابين ( 37 – 39 )مْ، بينما تبقى في معدلاتها الفصلية علىباقي المناطق ( مناطق الشمال الشرقي – مناطق الجنوب ) مع رطوبة عالية نسبياً على الساحل الشرقي .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجع منتصف الأسبوع على مناطق الشمال الغربي خاصةُ على المناطق الساحلية.