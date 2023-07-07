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الأرصاد الجوية: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية إرتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا لتتجاوز معدلاتها الفصلية حيث تتراوحهذا اليوم على المناطق الساحلية مابين ( 31- 36 )مْ ، وعلى مناطق الدواخل مابين  ( 37 – 39 )مْ، بينما تبقى في معدلاتها الفصلية علىباقي المناطق ( مناطق الشمال الشرقيمناطق الجنوب ) مع رطوبة عالية نسبياً على الساحل الشرقي .

   ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجع منتصف الأسبوع على مناطق الشمال الغربي خاصةُ على المناطق الساحلية.

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الوطن الليبية

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