عبدالمولى: مجلسا النواب والدولة بصدد اعتماد قانون الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري بصدد اعتماد قانون الانتخابات وإحالته إلى مفوضية الانتخابات لإتمام باقي الإجراءات.

وقال عبد المولى في تصريح صحفي: “سنسعى إلى أكبر قدر من التوافق بين كل الأجسام التشريعية لإيجاد شخصية على رأس السلطة التنفيذية يقبلها الجميع”.

وأشار النائب إلى أن هناك تشكيلات مسلحة في المنطقة الغربية لا تنصاع لأوامر النائب العام، مشددا على ضرورة أن لا تبقى ليبيا رهن تشكيلات مسلحة أو أشخاص يتشبثون بالسلطة ويسعون إلى تعطيل الانتخابات.