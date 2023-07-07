اشتباكات بين الشرطة الكينية والمتظاهرين المعارضين بسبب زيادة الضرائب

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أطلقت الشرطة الكينية عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع على حشد من أنصار المعارضة، اليوم الجمعة، أثناء سيرهم إلى الحي التجاري الرئيسي في العاصمة للاحتجاج على زيادة الضرائب.

ودعا زعيم المعارضة، رايلا أودينجا، الاحتجاجات إلى معارضة الزيادات الضريبية التي تم فرضها في وقت يعاني فيه الكثيرون بالفعل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل دقيق الذرة، بحسب رويترز.

وأمرت المحكمة العليا في كينيا بتعليق الزيادات الضريبية لكن الحكومة رفعت أسعار البنزين على أي حال، مما أدى إلى مزيد من الطعن أمام المحكمة.

وقال مكتب منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في كينيا في بيان إن الشرطة اعتقلت عدة محتجين في العاصمة وفي غرب كينيا، دون تقديم تفاصيل. ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة على هذه التقارير.

وتقول الحكومة إن الزيادات الضريبية، التي من المتوقع أن تجمع 200 مليار شلن إضافي (1.42 مليار دولار) سنويًا، ضرورية للمساعدة في التعامل مع مدفوعات الديون المتزايدة في البلاد، وتمويل مبادرات خلق فرص العمل.

واتهم أودينجا، مخاطبًا حوالي 2000 من أنصاره، حكومة الرئيس ويليام روتو، بالفشل في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وصيد نواب المعارضة والتحرك من جانب واحد لإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.

وقال إن “أعضاء البرلمان خانوا الشعب”، مضيفًا أن روتو خالف أيضًا وعوده، مبررًا تحرك الناس لاستعادة سلطتهم.