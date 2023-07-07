توغي: أنا وزيرة الثقافة لكل الليبيين وليس لفئة أو مدينة بعينها

ليبيا – علقت وزيرة الثقافة بحكومة تصريف الأعمال توغي مبروكة بعد نشر خطاب من وكيليها يتهمانها بسبهما وتخوينهما، ولمز عبد الحميد الدبيبة بأنه غير مثقف ومهمل للوزارة وقولها إن الوزارة حصة مكون التبو.

توغي قالت في تصريح لمنصة “فواصل” إن ما ورد في خطاب وكيلي الوزارة عبدالباسط أبو قندة ووداد الدويني غير صحيح، نافيةً ذلك بشكل قاطع.

وأكدت أنها ستطالب بفتح تحقيق عاجل في كل ما ورد في الخطاب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وكل ما فيه من ادعاءات باطلة.

وتابعت ” أنا وزيرة الثقافة لكل الليبيين وليس لفئة أو مدينة بعينها، وباب الوزارة مفتوح للجميع. أدعو كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية في كل ما ورد في الخطاب”.

وحمّلت المسؤولية الكاملة لكل من نشر هذا الخطاب عبر صفحات التواصل الاجتماعي وما فيه من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بحسب قولها.