“الكبير” يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تقرير المصرف للإيراد والإنفاق العام

الوطن| رصد

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، اليوم الجمعة بمقر إقامة السفير في العاصمة التونسية، التقرير الشهري للإيراد والإنفاق العام.

و ناقش الاجتماع خطة الإفصاح والشفافية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، والبيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، ولجنة الرقابة على الانفاق العام، والجهود المشتركة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط والغاز.

وبحث الاجتماع خطة زيادة إنتاج النفط وخطة زيارة إنتاج الكهرباء المعتمدتين من المجلس الأعلى للطاقة، والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لدعم الموسسات الليبية، ونجاح خطة توفير السيولة النقدية لكل مناطق ليبيا.