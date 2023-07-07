البكوش: الفساد في ليبيا حاضر وبقوة في كل العهود بما فيها عهد المملكة

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش،إن الليبيين يعرفون ما تعانيه البلاد من الفساد، بل ويلمسونه في شخصيات يتعاملون معها يوميا في المدارس، والجامعات، والشركات العامة، والمستشفيات، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص على مدى أكثر من نصف قرن.

البكوش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،تساءل :” من هو أكثر فسادا؟ هل هو نظام القذافي أم ما بعده؟ هل هو زيدان، الثني، السراج، الدبيبة؟،وللأسف، ليس لدينا المعلومات الموثقة من مصادر ذات مصداقية لنحكم،ومع ذلك فالفساد حاضر وبقوة في كل هذه العهود بما فيها عهد المملكة.

وأضاف:” لا أحد ينكر ذلك ولا أحد يستطيع أن ينكر الآثار الوخيمة والمدمرة لهذا الحال وضرورة القيام بخطوات جدية لإصلاحه”.

البكوش ختم:” ولكن المؤكد هو أنه لا يمكن إصلاح الحال عن طريق توكيل حفتر،وعقيلة، والمشري،والمنفي، مطومجالس النواب والدولة والرئاسي، حطوحكومة حماد أو حكومة الدبيبة للقيام بقطع دابر الفساد أو على الأقل تحجيمه فذلك سيكون بمثابة تكليف الثعلب بحراسة حضيرة الدجاج”.