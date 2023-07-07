بلدية بنغازي تبحث مع جامعة بنغازي التعاون العلمي المشترك

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بحثت بلدية بنغازي وجامعة بنغازي، أوجه التعاون العلمي المُشترك بحضور الفريق العلمي الإيطالي الزائر للجامعة.

قام وفد من جامعة بنغازي برئاسة وكيل الشؤون العلمية بالجامعة عبد الكريم الغزالي، صباح الخميس، و رئيس قسم علوم الأرض عوض بلال، و أعضاء هيئة التدريس بالقسم، سعد العبيدي، و سعد الشاعري، و عبدالسلام الشعافي، و أعضاء الفريق العلمي الايطالي الزائر لجامعة بنغازي، بزيارة إلى بلدية بنغازي.

والتقى الوفد برئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري، بحضور رئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة علي بحيري، و مدير عام شركة ليد اليونانية يوسف الزواوي، و مدير مكتب شؤون رئيس المجلس.

هذا وناقش بوجواري، مع الحضور إتفاقية جامعة بنغازي عن طريق قسم علوم الأرض بكلية العلوم مع كل من مركز “هيبلين” للأبحاث الكاريستية بإيطاليا وجامعة كاتانيا بإيطاليا والتي تختص بدراسة الظواهر الكاريستية والكهوف بضواحي مدينة بنغازي والجبل الأخضر.

من جانبه قدم رئيس قسم علوم الارض عوض بلال، عرض مرئي يوضح أهداف اتفاقية جامعة بنغازي مع الجانب الإيطالي بالإضافة إلى عرض العمل الذي يقوم به الفريق الإيطالي وأعضاء هيئة التدريس بقسم علوم الأرض من دراسات تفصيلية للظواهر الكاريستية من كهوف وتجاويف تحت سطحية بمدينة بنغازي ومناطق مختلفة بالجبل الأخضر.

و ناقش الحضور أهمية هذا المشروع الدولي لمدينة بنغازي ومدن الجبل الاخضر.

بدورة أكد وكيل الجامعة على أهمية الإستفادة من خبرات جامعة بنغازي وخبرات الفريق الإيطالي في رسم خرائط تفصيلية وعالية الجودة للكهوف والفجوات السطحية و التحت السطحية.

وبين مخاطر الكهوف و الفجوات التحت السطحية على السكان و البنية التحتية بالاضافة الى خطورة تلوث المياه الجوفية.

من جانبه ودعا رئيس الفريق الإيطالي الزائر ورئيس مركز “هيبلين” للأبحاث الكاريستية روزاريو روجيري، رئيس المجلس التسييري للبلدية إلى التعاون في المُستقبل بين البلديتين.

وأكد روزاريو على أن سهل بنغازي ومناطق مختلفة بالجبل الأخضر، منطقة غنية بالكهوف والظواهر الكاريستية وأن بعض هذه الظواهر لهاأهمية علمية وتاريخية

وبين أن أهم أهداف المشروع، هي دراسة تفصيلية لهذه الظواهر الكاريستية للحد من تاثيرها على السكان والبيئة التي فوقها.

من جانبه أشاد بوجواري، بأهمية عمل جامعة بنغازي والفريق العلمي الإيطالي، مؤكداً على إستعداد البلدية لتقديم الدعم الكافي لهذاالمشروع العلمي المُهم.