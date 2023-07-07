وزارة التربية والتعليم تصدر توضيحات جديدة للطلاب بشأن تقديم الطعون على نتائج الاعدادية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق في امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي للعام الدراسي 2023 -2022 يمكنهم الاطلاع على أوراق الإجابة بمنظومة الإمتحانات.

وبحسب بيان للوزارة, تبين عملية عرض اوراق الاجابة، الاجابات الصحيحة وعدد الدرجات المتحصل عليها التلميذ بالإضافة إلى الدرجات التعويضية إن وُجَدتُ.

وأضافت الوزارة أنه ومن خلال خانة عرض اوراق الاجابة بإمكان التلاميذ الإطلاع على أوراق الإجابة. ومراجعة إجابتهم؛ ومقارنتها بالإجاية الصحيحة. إذ ترمز (ط) إلى إجابة التلميذ. فيما تُرمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة.

وأكدت الوزارة أن أي تلميذ لديه طعن عليه التوجه إلى مكتب الإمتحانات بمراقبة التربية والتعلية التي يتبعها، وأن اخر موعد لاستلام الطعون حتى نهاية دوام يوم الأحد المقبل 9 يوليو 2023م، مشددةً على أنه لن يتم قبول أي طعن بعد التاريخ المشار إليه، إذ سيتم احالة الطعون “إن وجدت” من مكاتب‏ الإمتخانات بالبلديات إلى المركز الوطني للامتحانات للنّظر والبت فيها خلال يومين على أقصى تقدير.

ونوهت الوزارة التلاميذ من لم يُحالفهم التوفيق في الدور الأول بأن امتحانات الدور الثاني سَتجرى فى السادس عشر من الشهر الجاري يوليو 2023.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف تعليماته للمركز الوطني للامتحانات بعرض أوراق إجابة طلاب وطالبات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 – 2022 عبر منظومة النتائج، من خلال الرابط التالي:

http://nec.gov.ly/finalresults