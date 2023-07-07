السفير التركي بالقاهرة: متفقون مع مصر على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

قال السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، إن أنقرة والقاهرة متفقتان على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا.

وأضاف السفير التركي، في مقابلة مع قناتي «العربية» و«الحدث»، أن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيؤدي لتقوية الحوار حول ليبيا.

وأوضح السفير التركي، في أول تصريح له منذ تعيينه، أن مصر وتركيا تتحدثان حول كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا للعمل على حلها وضمان استقرار ووحدة ليبيا”.

ولفت إلى أن مصر وتركيا تتفهمان بعضهما بعضا بشكل أفضل، وهناك تقدم في بناء الثقة بينهما.

ونوه بأن الحوار السياسي والعلاقات السياسية مبنية على الثقة بين أي بلدين، متابعا:” خلال الثلاثة أو الأربعة أعوام الماضية، استطاعت الدولتان بناء وإعادة الثقة بينهما”.

وأكد أن تركيا ومصر دولتان مهمتان في المنطقة، والعلاقات بينهما حيوية لتحسين أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دفع مجالات التنمية كافة، وهذا مهم لصالح المنطقة، وستتأثر المنطقة إيجابا بهذه العلاقة.

وأشار السفير التركي، أن علاقات الصداقة والأخوة بين القاهرة وأنقرة تسهم في خلق جو من الأمن في المنطقة والشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وكانت تركيا ومصر أعلنتا الثلاثاء في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موتلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.