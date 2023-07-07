العربي الجديد: صرخة أخيرة لجبال أكاكوس فحضارة ما قبل التاريخ على وشك الانقراض

ليبيا- نشر قسم الأخبار الإنجليزية بمجلة “العربي الجديد” القطرية تقريرا بعنوان “صرخة أخيرة لجبال أكاكوس فحضارة ما قبل التاريخ على وشك الانقراض”.

التقرير الميداني الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه المعالم الحضارية الممتدة جذورها إلى 14 ألفا من الأعوام والحافلة بالفن الصخري والنقوش تتعرض للتخريب لكونها نقطة جذب كبيرة للسياحة متروكة بلا حماية من المخربين لإرثها التاريخي.

ووفقا للتقرير تشتهر جبال أكاكوس بآلاف اللوحات والمنحوتات على جدران كهوفها وصخورها المصورة لحيوانات مثل الزرافات والفيلة والنعام فضلا عن مشاهد مختلفة من الحياة البشرية القديمة بما في ذلك البشر والخيول في وقت تجاهلت في ممارسات الصيد غير القانوني وشركات النفط خصوصية هذا التاريخ.

وتابع التقرير إن شركات النفط المحلية العاملة بالصحراء الجنوبية لفترات طويلة تجاهلت معايير الحفاظ على البيئة وسلامة السكان المحليين فيما شهدت العصور القديمة تبجيلا لجدران جبال أكاكوس من قبل الأجيال مضيرا إلى أن النصف الثاني من القرن الـ20 شهد بداية عهد التخريب بالتزامن مع زيادة النشاط السياحي.

واستذكر التقرير حادثة جرت في العام 2008 إذ تم طرد سائق بشركة سياحة إثر خلاف مع مالكتها الإيطالية ليعود ويخرب 125 لوحة جبلية بطلاء الرش متطرقا لما نصح به علماء الآثار في حينها بضرورة تركه حتى يتلاشى بشكل طبيعي بسبب عوامل التعرية الجوية.

وأضاف التقرير إن بعض المخربين فكروا خارج الصندوق لخلق ذكريات دائمة لأنفسهم للأجيال القادمة من خلال نحت أسمائهم على لوحات حضارة أكاكوس البالغ عمرها 5 آلاف عام معتقدين أن هنالك من سيتذكهم في المستقبل حينما يصبحون هم الماضي.

وتطرق التقرير لجرم العبث بالتراث الآثاري في القانون الليبي رقم 10 لعام 1983 فأي عمل يؤدي إلى تدمير أو إتلاف الآثار أو المواقع التاريخية يعتبر جريمة يتعرض مرتكبوها للغرامة والسجن مؤكدا وجود مطالبات من متحمسين وناشطين بقطاع السياحة لتشديد العقوبات بهدف ردع المخربين.

وتابع التقرير إن هنالك نقص في جدية تطبيق القانون الحالي إذ يظل المخربون ومرتكبو الأضرار القديمة خارج نطاق المقاضاة والمساءلة في وقت تتداخل فيه المسؤوليات والتبعية من الناحية الأمنية والإدارية بين وزارتي السياحة والثقافة ما يفاقم الصعوبات والمشاكل.

ونقل التقرير عن المدون من مدينة غات بشير الشيخ قووله بحماسة:”أهم تحد يواجه المواقع الأثرية في الجبال هو التخريب والتخريب على جدران الكهوف ولسوء الحظ يحدث هذا غالبا بسبب جهل السياح المحليين بقيمة هذا التراث الحضاري وهنا ألوم الدولة والجهات المعنية بجهاز حماية الآثار على تقصيرهم في أداء مهامهم”.

وتابع الشيخ قائلا:”الرحلات الاستكشافية متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات وهناك نقص في الدراسات والبحوث ومراكزها وغياب لدعم وتطوير السياحة في البلاد وخاصة في الجنوب وتحديدا في هذه المنطقة” فيما بين التقرير وجود الكثير من القطع الأثرية المدفونة تحت الرمال.

وأوضح التقرير إن الدولة ملزمة بتوفير الأمن والسعي لإحياء ودعم السياحة الدولية ما يحتم عليها تخطي عوائق الوضع الأمني وتهديداته عبر الجهود المشتركة لها والمواطنين في وقت ألقى فيه المدرس من مدينة العوينات خالد عبد السلام باللائمة على الجهات المسؤولة.

وشدد عبد السلام على وجوب تزويد الشرطة السياحية بكافة المعدات والأجهزة الحديثة وتدريب ملاكاتها المتخصصة لا سيما وإن المنطقة عبارة عن متحف مفتوح في وسط الصحراء ما يتطلب المزيد من الدعم الأمني في وقت تطرق فيه التقرير لأندلان أمغر الحمداني القائم على حراسة كنوز حضارة ما قبل التاريخ.

وبحسب التقرير عاش الحمداني وأسرته بجوار قوس أفازاجار في أعماق الصحراء ليتمثل دورهم في مواجهة اللصوص والمخربين في الجبال فهم يعتقدون أن هذا المكان موطنا لأسلافهم ويخشون أن مغادرتهم له تعني استقرار آخرين مضرين بهذه العلامات الأثرية القيمة المحفورة.

وأضاف التقرير إن هذه الأسرة تعتقد أن اقترابها من هذه النقوش التاريخية تعني حماية كنز ثمين ليستمر أبناء الراحل أندلان في المكان لحماية الجبال في وقت قال فيها خالد كانو من سكان مدينة غات البالغ من العمر 41 عاما إن نصبا تاريخيا مثل هذا يتطلب حلولا عملية وليس مجرد تقارير.

وشكك كانو في دور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” المتنصلة عن القيام به عبر السماح للمخربين والصيادين الجشعين بإلحاق الضرر بنصب تاريخي ما يحتم عليها الإيفاء بمسؤوليتها في ظل حالة من الفضوى والصراع السائدة في ليبيا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المنطقة الجنوبية لازالت منطقة بكر غير مستكشفة وبها مواقع أثرية قيمة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ ومنها الفن الصخري الأمازيغي وأكاكوس وجرمة لتبقى في النهاية أرضا مجهولة تسير فوقها أقدام المخربين بانتظار خطوات جادة لحمايتها واستكشافها.

ترجمة المرصد – خاص