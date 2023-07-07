“دبيبة” يتابع مع وزراء حكومته تنفيذ مشروعات التنمية بجميع مناطق ليبيا

عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، اجتماع مع وزراء التخطيط والتربية والتعليم والحكم والمحلي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التخطيط.

وقالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة إن الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية للعام المالي 2022، والإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بها.

وأكد وزير التخطيط خلال الاجتماع أن مشروعات التنمية وزعت على جميع المناطق وفق مشروعات وبرامج أجازها ديوان المحاسبة.

وأوضح أنه تم تخصيص 1.8 مليار دينار لمشروعات المنطقة الشرقية، و1.3 مليارات دينار لمشروعات المنطقة الغربية، و 1.2 مليار دينار لمشروعات المنطقة الجنوبية، و ما قيمته 800 مليون للمنطقة الوسطى، إضافة إلى ما قيمته 1 مليار دينار تنمية محلية تم صرفه لوزارة الحكم المحلي لتتولي توزيعها علي البلديات بشكل مباشر.

وأضاف أنه تم تصرف ما قيمته 7 مليار للمشروعات الاستراتيجية مثل الطريق الدائري الثالث وطريق أجدابيا – جالو وطريق غات – أوباري وما قيمته 3 مليار دينار لمشروعات الكهرباء المختلفة.

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وأصدر دبيبة، تعليماته بضرورة توضيح وزارة التخطيط والأجهزة التنفيذية تفاصيل وبيانات كل المشروعات بالمدينة والمنطقة وقيمة المشروع ونسب الإنجاز.

كما أصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي بضرورة استكمال إجراءات صرف مخصصات البلديات عن العام المالي 2022 بعد تقديم تقارير المتابعة المالية والفنية عن العام 2021.

ومن جانبه قدم وزير التربية والتعليم موقفاً عاماً عن بداية العام الدراسي القادم وإجراءات طبع وتوريد الكتاب المدرسي، مطمئنا رئيس الوزراء عن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة والمؤسسات التابعة لضمان انطلاق عام دراسي بشكل جيد.

ووجه دبيبة تعليماته لوزيري التخطيط والتربية والتعليم بالعمل على صرف الميزانية التشغيلية للمدارس قبل بداية العام الدراسي القادم على أن يتم صرفها بشكل مباشر للمدارس، حتى تتمكن من الاستعداد الجيد لاستقبال تلاميذها وطلابها مع ضرورة المتابعة لتوزيعها وصرفها من قبل مكاتب المتابعة بمراقبات التعليم بالبلديات.