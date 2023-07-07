شوبار: أتوقع تشكيل حكومة مصغرة بوجوه مقبولة 

شدد المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار في تصريح له، على أن “اتفاق لجنة ” 6+6″ ينص على ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، وهو ما طالب به الشعب الليبي في احتجاجات الأول من يوليو الماضي”.

واعتبر شوبار في حديث لموقع “أصوات مغاربية” أن المجتمع الدولي تناغم مع تلك المطالب عبر إصدار مجلس الأمن القرار رقم “2656” في جلسته المنعقدة في 28 أكتوبر 2022 بشأن ليبيا، إذ تنص الفقرة 4 منه على تشكيل “قيادة وطنية قوية موحدة ومحايدة بوجوه جديدة بعيدا عن كل الطبقة السياسية المتواجدة في السلطة”.

وبحسب المتحدث فإن من شأن ذلك الحفاظ على عائدات النفط وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار “لجعل الظروف ملائمة للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة دون وجود أي مؤثرات سلبية على إرادة الناخب”.

وبخصوص السيناريوهات المحتملة للحكومة المرتقبة، توقع شوبار تشكيل حكومة “مصغرة” بوجوه جديدة لم تتقلد مناصب سياسية في السابق ولا تختلف عليها الأطراف الحالية.