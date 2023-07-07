الكبير يناقش مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية خطة توفير السيولة النقدية في ليبيا

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الجمعة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، بمقر إقامة السفير في العاصمة التونسية.

وبحسب بيان المصرف المركزي، فإن اللقاء ناقش خطة الإفصاح والشفافية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي والبيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، ولجنة الرقابة على الانفاق العام.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة الجهود المشتركة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، وخطة زيادة إنتاج النفط وخطة زيارة إنتاج الكهرباء المعتمدتين من المجلس الأعلى للطاقة، والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لدعم الموسسات الليبية.

ولفت البيان، إلى أن اللقاء ناقش نجاح خطة توفير السيولة النقدية لكل مناطق ليبيا.