رغم مقتل الذيب.. الرطيل: الوضع آمن ومستقر في الزاوية منذ تشكيل اللجنة الأمنية

متجاهلاً مقتل الشاب معتز الذيب على يد مسلحين مجهولين اليوم، زعم عضو تنسيقية حراك الزاوية أيوب الرطيل أن الوضع في مدينة الزاوية مستقر وآمن منذ تشكيل اللجنة الأمنية التي أسهمت في القضاء على الظواهر الهدامة مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في القبض على أكثر من سبعين مطلوبا في قضايا مختلفة.

وبين الرطيل في تصريحات صحفية أن حركة التنقل طبيعية في الطريق الساحلي من طرابلس حتى المعبر الحدودي مع تونس مؤكدا أن وزارة الدفاع استهدفت الأربعاء موقعا في مدينة صرمان كان مستغلا من عصابات تهريب الوقود داعيا وزارة الدفاع إلى مواصلة عملياتها في الساحل الغربي للقضاء على أوكار العصابات والجريمة، وفق قوله.