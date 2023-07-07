ارتفاع حصيلة وفيات حجاج ليبيا داخل الأراضي المقدسة

أفادت مصادر محلية، بوفاة الحاج (حسن بن عائشة) أحد حجاج هذا العام من مدينة زليتن في أحدى مستشفيات مكة المكرمة.

ونشر محمد عبدالفتاح بن عائشة، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلًا :”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله جدي الحاج حسن مفتاح بن عائشة وهو في الأراضي المقدسة بعد أداؤه لفريضة الحج”.

وفي السياق، اعلنت تنسيقية حجاج ليبيا عن وفاة الحـاج / سالم بوغميض البلعزي أحد حجاج هذا العام عن فرع المنطقة الشرقية – مدينة سلوق، بمشفىٰ الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة.

وبذلك تكون حصيلة وفيات الحجاج الليبين لهذا العام 13 حالة وفاة بالاضافة الى استمرار فقدان الحاجة برنية مصباح الثابت من مدينة العجيلات لليوم الـ 23 على التوالي .