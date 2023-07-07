انتخاب مجلس بلدي جديد للبيضاء.. السبت

يبدأ الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية في مدينة البيضاء غداً السبت وفق ما أعلنته اللجنة المركزية للانتخابات.

وقالت اللجنة إن اليوم الجمعة هو يوم الصمت الانتخابي، حيث يمنع الدعاية الانتخابية، كما دعت الناخبين إلى ضرورة إظهار بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو كتيبات العائلة في مراكز الاقتراع لتسهيل عملية التصويت.

وأعلنت اللجنة الفرعية للانتخابات في البيضاء بدء توزيع المواد اللوجستية على المراكز الانتخابية كما عقدت الغرفة الأمنية لحماية الانتخابات اجتماعا لوضع خطة أمنية لتغطية كافة المراكز وضبط سير العملية الانتخابية.

هذا ويذكر أن مدينة البيضاء شهدت أول انتخابات لمجلس بلدي بعد الثورة على مستوى ليبيا عام 2013.