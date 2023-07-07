حقيقة الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان عقب صفقة من سيف الإسلام

نفت مصادر لبنانية مطلعة المعلومات المتداولة عن قرب الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، وقالت إن هذه «المعلومات المضللة تتزامن مع ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، للضغط على السلطات اللبنانية من أجل الإفراج عن القذافي الابن الموقوف في لبنان منذ عام 2015».

واعترفت المصادر بأنَّ مفاوضات انطلقت قبل أشهر بين محامي هانيبال ولجنة متابعة قضية الصدر، لكنَّها وصلت إلى حائط مسدود، مشيرة إلى أن هانيبال ليس متهماً بإخفاء معلومات فحسب، بل متهم بالمسؤولية عن مصير الصدر ورفيقيه، بحسب قناة الغد.

وتردَّدت أنباء في ليبيا عن قرب إطلاق سراح هانيبال، بمقتضى صفقة عقدها شقيقه سيف الإسلام القذافي، لكن خالد الزائدي محامي الأخير نفى ذلك الأمر.

وقال الزائدي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية،الأربعاء، إنَّ الخبر الذي أوردته مجلة جون أفريك الفرنسية عار تماما عن الصحة.

وكانت المجلة نقلت عن ما وصفتها بمستشارة سيف الإسلام القذافي، العراقية – الفرنسية سهى البدري، قولها إنَّ إطلاق سراح هانيبال «وشيك وذلك بعد دفع كفالة تقدر بـ150 ألف دولار للسلطات اللبنانية، على أن يبقى هناك إلى حين محاكمته».