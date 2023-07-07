أحدهم بالمؤبد .. جنايات طرابلس تحكم على 3 متهمين بقضية اتجار بالبشر

حكمت محكمة جنايات طرابلس، على ثلاثة متهمين في قضية اتجار بالبشر، بعقوبة السجن المؤبد على الأول، وعقوبة السجن لمدة عشرين سنة في حق المحكوم عليهما الثاني والثالث.

وقال متب النائب العام، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن محكمة جنايات طرابلس تممت إجراءات تحقيق نشاط ثلاثة متهمين؛ تعمدوا ارتكاب فعل الاتجار بالبشر؛ وتدخلوا في تنظيم حركة المهاجرين غير الشرعيين ؛ حتى يتأتى حجز حريتهم؛ وممارسة أساليب التعذيب؛ والمعاملة القاسية ضدهم ؛ ثم إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وقْع مشاهدة واقعات التعذيب

وقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم ؛ وأنزلت بالأول عقوبة السجن المؤبد ؛ وعقوبة السجن لمدة عشرين سنة في حق المحكوم عليهما الثاني والثالث.