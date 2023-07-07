الصحفي المصراتي يكشف تفاصيل استدعائه للتحقيق في تونس

أستدعت النيابة التونسية الصحفي محمود المصراتي لمركز الأمن الوطني في تونس وذلك بعد فتح محضر ضده من مصطفى قدارة القائم بالأعمال في السفارة الليبية بتونس.

وتحدث المصراتي خلال الايام الماضية عن النهب والسرقة في ملف علاج الليبيين في تونس، بالإضافة الى الفساد في قرار الايفادات الدراسية بالخارج الصادر عن وزير التعليم العالي عمران القيب.

ونشر المصراتي عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا :”كانت لدي معلومة منذ عدة أيام بأن المدعو ابراهيم علي الدبيبة و عمران القيب الشهير بالكركوبة ” يستعدون لتحرك ضدي ” و قد خرج أحد أبواق الأخير قبل ايام يقول ” القيب سيقاضيك ” في تونس على خلفية حديثي عن فساد و عار ملف الايفاد”.

وأضاف المصراتي :”اليوم تلقيت اتصالاً من الأمن الوطني في تونس ( اتصال استدعاء ) و عند ذهابي لهم وجدت شكوى مقدمة ضدي من مصطفى قدارة القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس وهو صديق مقرب لابراهيم الدبيبة كما يدعي و يتفاخر دائمًا ، كما أنه صهر عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي ، مسؤول المصالحة الوطنية بالمجلس !”.

وتابع المصراتي، قائلًا :”عندما جلست مع المحققين أخبروني بأن شكوى القائم بالأعمال هي انني اتهمته بتجاوزات في ملف علاج الليبيين في تونس علمًا ان هذا لم يحدث وماقلته حرفيًا هو ( ان هناك من يتهمك يا قدارة في ملف كذا و عليك الخروج و التوضيح ) وقد تناولت هذا الملف كما تناولت ملف الاورام في الاردن و الجرحى في تركيا و ألمانيا و غيرها”.

وأكمل المصراتي، قائلًا :”لكن في الحقيقة ، ما عرفته قبل أيام وقد تحدث به هو لاصدقاء لي بأنه يتعرض للضغوط من قبل حكومة الدبيبات حتى يقوم باتخاذ اجراء ضدي و مخاطبة وزارة الداخلية في تونس من أجل ردعي و تسليمي لهم لانني ( أشتم رئيس الحكومة و والوزراء و اتهمهم بالفساد )!”.

ولفت المصراتي الى أنتهاء التحقيق و أُحيل المحضر الى جلسة في النيابة يوم الإثنين القادم .