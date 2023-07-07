ليبيا الان

مبروكة توغي: هدفنا خلق جيل مبدع

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية مساء الجمعة بديوان الوزارة اجتماعها الدوري برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي.

وخلال الاجتماع، الذي حضره مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان، تم استعراض سير العمل بديوان الوزارة ومعالجة أبرز المشاكل والعراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبحث الاجتماع اتخاد الاجراءات التي من شأنها تفعيل دور الإدارات والمكاتب وتعزيز عملها.

واشادت مبروكة توغي خلال الاجتماع بكافة الجهود المخلصة التي من خلالها تتمكن الوزارة من تحقيق رؤيتها ورسالتها واهدافها حتى تسهم في خلق جيل مبدع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك