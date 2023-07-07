مبروكة توغي: هدفنا خلق جيل مبدع

عقدت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية مساء الجمعة بديوان الوزارة اجتماعها الدوري برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي.

وخلال الاجتماع، الذي حضره مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان، تم استعراض سير العمل بديوان الوزارة ومعالجة أبرز المشاكل والعراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبحث الاجتماع اتخاد الاجراءات التي من شأنها تفعيل دور الإدارات والمكاتب وتعزيز عملها.

واشادت مبروكة توغي خلال الاجتماع بكافة الجهود المخلصة التي من خلالها تتمكن الوزارة من تحقيق رؤيتها ورسالتها واهدافها حتى تسهم في خلق جيل مبدع.