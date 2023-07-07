الفلاح: مقترح خارطة الطريق هروب إلى الأمام برؤية غير واضحة

ليبيا – وصفت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح، مقترح الخارطة التي خرجت باسم رئيسي مجلسي النواب والدولة بأنها “هروب إلى الأمام برؤية غير واضحة”.

الفلاح وفي تصريح خاص لقناة” فبراير”،قالت إن هذه الخارطة مثلها مثل التعديل الدستوري الثالث عشر لن توصل إلى انتخابات ولا تمهد الطريق لها بل ستزيد تعقيد المشهد”.

وأشارت إلى أن المراد من هذه الخارطة تغيير السلطة التنفيذية قبل الاتفاق على قوانين الانتخابات، متوقعة أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لن يلتزم بها كعادته، حسب وصفها.