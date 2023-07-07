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النائب العام: «جنايات طرابلس» تعاقب أحد تجار البشر بالمؤبد والسجن 20 سنة لإثنين آخرين

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عاقبت محكمة جنايات طرابلس، ثلاثة متهمين بالاتجار في البشر، بعقوبة تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد لمدة 20 عاما، وفقا لبيان صادر عن النائب العام.

وقال مكتب النائب العام، في بيان له:” تممت محكمة جنايات طرابلس إجراءات تحقيق نشاط ثلاثة متهمين؛ تعمدوا ارتكاب فعل الاتجار بالبشر؛ وتدخلوا في تنظيم حركة المهاجرين غير الشرعيين ؛ حتى يتأتى حجز حريتهم؛ وممارسة أساليب التعذيب؛ والمعاملة القاسية ضدهم ؛ ثم إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وقْع مشاهدة واقعات التعذيب”.
وتابع البيان:” قضت المحكمة في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم؛ وأنزلت بالأول عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة السجن لمدة عشرين سنة في حق المحكوم عليهما الثاني والثالث”.

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صحيفة الساعة 24

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