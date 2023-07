وكالة نوفا الإيطالية: عناصر من “فاغنر” تغادر جمهورية إفريقيا نحو ليبيا

كشفت صحيفة “أوبانغوي ميدياس” في إفريقيا الوسطى، عن مغادرة نحو 500 من مرتزقة “فاغنر” الروسية مرجحة أن تكون الوجهة نحو ليبيا.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن الصحيفة أن عمليات المغادرة بدأت يوم الإثنين الماضي، واستمرت على مدار الأيام القليلة الماضية.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن الصحيفة استشهادها بمصادر غربية بأن عناصر “فاغنر” توجهوا للسفر إلى ليبيا، وهي محطة وسيطة قبل الوصول إلى بيلاروسيا.

يشار إلى أن عناصر “فاغنر” غادروا جمهورية إفريقيا الوسطى بعد محاولة المجموعة التمرد في روسيا ضد الجيش الروسي.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

