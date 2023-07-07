فتح الله الزني: بحث تبادل الشباب بين ليبيا وأذربيجان 

التقى وزير الشباب بحكومة الدبيبة، فتح الله الزني صباح اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023م فريد غايبوف وزير الشباب بجمهورية أذربيجان.

جرى خلال اللقاء بحث عدة مواضيع متعلقة بالشأن الشبابي على الصعيد الدولي ، ناقش الطرفان إمكانية عقد اتفاقية تعاون مشترك في مجال بناء قدرات القادة الشباب وتنمية مهاراتهم، كما تم مناقشة إمكانية البدء في برنامج التبادل الشبابي ، وتنسيق المواقف المشتركة في المنظمات الدولية.

وفي نهاية اللقاء أثنى وزير الشباب على المجهودات المبذولة من قبل وزير الشباب الأذربيجاني في سبيل تنمية القطاع الشبابي والرفع من مستوى الكفاءة لدى الشباب.