شاهد : جهاز الردع ينشر اعترافات صادمة لمتهم بـ3 وقائع هزت مدينة الزاوية

نشر جهاز الردع بإمرة عبدالرؤوف كارة اعترافات المدعو “إيهاب الهادي حماد”، 23 عاما، والمتهم بقتل 3 شباب بمدينة الزاوية، بينهم شقيقين.

وألقى رجال جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة القبضَ على من تسبب في فاجعةٍ قتل ثلاثةِ شبانٍ في مقتبل أعمارهم بدم بارد ويد غادرة .

إيهاب الهادي حماد (23 سنة) والمتهم بقتل ثلاثةِ شُبابٍ من سكان مدينة الزاوية أصبح في يد العدالة ليلْقى مصيره الذي يقرره القضاء.

وأكد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أنه لن يتوانى في ملاحقة كل من يهدد أمن البلد، وسلام المواطنين، كما حذر كل من تسول له نفسه بزعزعة أمن المجتمع وإرهاب أبناءه بأن العدالة ستلاحقهم جميعا .