ليبيا تشارك في جلسة اعتماد التقرير النهائي لمراجعة حسابات “الكوميسا”

اعتمد مجلس المراجعين الخارجيين (كوبيا) الذي يضم “ليبيا – اسواتيني – كينيا – الكونغو الديمقراطية- أوغندا” في اجتماعه الخميس والجمعة، التقرير النهائي لمراجعة حسابات الكوميسا للسنة المالية2022، بمقر الأمانة العامة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” بالعاصمة الزامبية “لوساكا”.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيل الديوان علاء المسلاتي، والمراجع العام بدولة كينيا نانسي كاتونقا، والمراجع العام بمملكة اسواتيني تيموثي ماكسوبيلا، والمراجع العام بالكونغو الديمقراطية فكتور باندامادي، واليد ادوارد اكول نائب المراجع العام بأوغندا.‏

وتأتي عضوية ديوان المحاسبة الليبي في اللجنة المشار إليها لمدة 3 سنوات بدأت عام 2020، وتضم منظمة الكوميسا في عضويتها 21‌‏ دولة أفريقية، وتعد أكبر سوق للتجارة والاستثمار في أفريقيا.