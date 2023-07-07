شاهد بالفيديو : قيادي لبناني بارز يحمل القذافي وعائلته مسؤولية اختفاء موسى الصدر

ظهر القيادي البارز بحركة أمل عضو مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل والمعاون السياسي لنبيه بري معترفًا خلال مقابلة تلفزيونية بتحميلهم هانيبال معمر القذافي مسؤولية اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر.

وقال القيادي البارز بحركة أمل عضو مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل :”نحمل القذافي وعائلته المسؤولية”.

والاربعاء الماضي نظم مواطنون وقفة احتجاجية، أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، للمطالبة بإطلاق سراح هانيبال معمر القذافي.

ويعاني هانيبال القذافي من تدهور حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفى أكثر من مرة، على خلفية إضرابه عن الطعام، بسبب اعتقاله لسنوات دون محاكمة.

ونُقل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مساء الأحد الماضي إلى مستشفى في لبنان في وضع صحي حرج، وفق وسائل إعلام لبنانية وتلفزيون الحدث السعودي.

ومنذ الثالث من يونيو الماضي يواصل هانيبال إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات دون محاكمة، في تحرّك من شأنه أن يُعيد ملفه إلى الواجهة مجددا.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن هانيبال، الموقوف في لبنان والمضرب عن الطعام، تم نقله إلى مستشفى أوتيل ديو الساعة الثامنة مساء، بعد شكوى في منطقة البطن.

وأضافت أن هذه المرة الثالثة التي ينقل فيها إلى المستشفى منذ إعلانه عن الإضراب عن الطعام في الثالث من يونيو الماضي.

وخُطِف نجل القذافي في سوريا قبل ثماني سنوات ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، حيث جرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.

ومنذ منتصف ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة “كتم معلومات” بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه.

وقال نجل القذافي إنه ضحية للظلم وإنه متهم بتهمة لم يقترفها. وكان عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء موسى الصدر.