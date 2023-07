الداخلية: قرار دمج مديريات الأمن بالجبل دخل حيز التنفيذ

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبدالمنعم العربي، إن قرار الوزارة بدمج مديريات الأمن بالجبل الغربي (نفوسة) دخل حيز التنفيذ بإتمام عمليات التسليم والاستلام.

وذكر العربي في مداخلة مع الأحرار؛ أن دمج المديريات جاء بناء على دراسة أعدتها لجنة مشكلة بقرار من وزير الداخلية، والتي وجدت خللا في التركيبة الأمنية وتوزيع مراكز الشرطة بالمنطقة.

وتعليقا على احتجاجات المدن، أوضح العربي، أن الرد على هذه الاحتجاجات هو من اختصاص مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، والذي بدوره سيقوم بدراسة التقارير التي أعدتها الوزارة.

وتابع العربي أن الهدف حاليا هو خلق تعاون بين البلديات ومديريات الأمن عبر تخصيص مواقع لهذه المديريات للعمل منها، معتبرا أن هذه مواقع ستكون ملكيتها للمصلحة العامة وليس البلديات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

